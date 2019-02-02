Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ отреставрируют к концу апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

На ВДНХ фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" отреставрируют в конце апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В прошлом году отремонтировали здесь центральную входную группу, отремонтировали фонтан "Голос", который практически в течение 30 лет не работал. Сейчас мы завершаем работы на этих двух уникальных фонтанах", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Уникальность фонтана "Дружба народов", по его словам, заключается в том, что он показывает историю Советского Союза. Реставраторы воссоздают все композиции.

"Фонтаны будут полностью реконструированы, реконструированы чаши, полностью заменено инженерное оборудование, покрытие внутри чаши будет отреставрировано. В конце апреля фонтаны полностью будут подготовлены к работе", – сказал Бирюков.

Также заммэра добавил, что работы не прекращаются в зимний период.

В центре фонтана "Дружбы народов" находится сноп, а вокруг расположено 16 бронзовых скульптур девушек, каждая из которых символизирует братскую республику СССР. Реставрировать фонтан начали осенью 2018 года.

Рядом с фонтаном "Дружба народов" в конце декабря прошлого года установили часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах. В 2019 году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Абхазии.