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04:37

Отоскопию внедрят в работу бригад скорой помощи Москвы

город медицина

04:37

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Фото: DPA/ТАСС/Rudolf

В работу всех детских бригад скорой помощи Москвы в 2019 году внедрят метод отоскопии – осмотр уха специальным устройством (отоскопом).

Об этом рассказал Агентству "Москва" главный внештатный специалист по медицине катастроф столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.

По его словам, нововведение актуально именно для детских бригад скорой помощи, так как у детей часто встречаются заболевания уха как осложнение простудных заболеваний.

Метод внедряется для своевременной диагностики таких осложнений. Обучение методике было проведено среди всех врачей-педиатров выездных бригад скорой и неотложной медицинской помощи.

Минздрав РФ ранее сообщил, что обеспечит проведение профилактических медицинских осмотров всем россиянам не реже одного раза в год.

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город медицина

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