Переход в Теплом Стане достроили после обращения жителей района к Собянину

2 января, 17:08
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В Теплом Стане открыли пешеходный переход, который достроили после обращения жителей района к мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в Twitter.
"Недавно обратились жители Теплого Стана по поводу недостроенного пешеходного перехода. Работы закончены - переход сегодня открыт", – написал мэр.
По данным городского департамента строительства, до 2020 года ведомству предстоит построить 38 внеуличных пешеходных переходов. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, все надземные пешеходные переходы оборудуются лифтами для обеспечения доступности маломобильных граждан.
За 2017 год в столице появилось почти 130 километров дорог, около 40 мостов и тоннелей. Эксперты подсчитали, что именно этот год стал рекордным в развитии улично-дорожной сети.
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