Клинику "Чайка" закрыли на 14 дней за сокрытие данных о пациентах с COVID-19

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Пресненский районный суд столицы постановил закрыть клинику "Чайка" в "Москва-Сити" на 14 дней, так как медучреждение скрывало данные о гражданах с коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Организация была признана виновной в административном правонарушении. Суд назначил ей наказание в виде приостановления деятельности", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Роспотребнадзор временно закрывал клинику "Чайка" за сокрытие информации о пациентах с COVID-19. В медучреждении провели 19 тестов на коронавирус, результаты которых были положительными, однако учреждение не передало данные в Роспотребнадзор.