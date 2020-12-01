Москва 24 начала вещание из зимней студии в Парке Горького

Фото: Парк Горького

Телеканал Москва 24 при поддержке платежной системы "Мир" начинает вещание из зимней студии в Парке Горького. В течение месяца – с 1 по 30 декабря – ведущие телеканала будут работать из студии на катке парка. В прямом эфире они расскажут о главных новостях города, поделятся прогнозом погоды и транспортной обстановкой, а также соберут мнения экспертов о самых актуальных событиях дня.

В зимнюю студию будут приходить гости телеканала – политики, общественные деятели, известные артисты и спортсмены, которые зайдут не только погреться, но и доверительно поговорить о жизни и планах на будущее, обсудить актуальные городские тренды. Гости катка смогут увидеть вживую работу телеканала и пообщаться с ведущими.

Смотри новости из парка со вторника по пятницу с 11:00 до 17:00 на Москве 24 и узнаешь все, что творится в мире, раньше всех!

Мир крутится вокруг тебя, начни свой день ярко!

При поддержке платежной системы "Мир".