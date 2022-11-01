Монтаж катка начался на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На ВДНХ начался монтаж катка. Ледовая площадка займет территорию от фонтана "Дружба народов" до фонтана "Каменный цветок", сообщает ТАСС.

Пока специалисты поставили для ограждения катка металлические конструкции, на них расположены баннеры.

Уже удалось сделать каркасы ряда павильонов, с помощью которых потом можно будет зайти на территорию ледовой площадки и воспользоваться прокатом.

В прошлом зимнем сезоне в Москве открыли около 4 тысяч мест для активного отдыха. Для жителей и гостей столицы подготовили катки с искусственным и настоящим льдом, лыжные трассы, ледяные горки, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках и снегоходах.

На катке на ВДНХ были организованы и ночные сеансы. На них можно было прийти с 23:30 до 02:00. В прошлом сезоне также появился абонемент на посещение и билеты с открытой датой. Помимо этого, гости катка получили возможность застраховать себя от несчастного случая.



"Мой район. Навигатор": в столичных парках начали монтировать катки

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