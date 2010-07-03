Узнать об очереди стоящим на жилищном учете в столице стало проще

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве упростили работу электронного сервиса "Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете". Горожане смогут получить сведения после авторизации на портале mos.ru. Остальные данные будут подгружены автоматически из личного кабинета пользователя, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Раньше, чтобы воспользоваться электронным сервисом и узнать информацию о жилищном учете, заявителям было нужно вводить на портале mos.ru номер учетного дела, год постановки на учет, административный округ, муниципальный район, теперь для получения сведений эти данные вносить не нужно", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что при обращении к сервису горожане очень быстро могут узнать не только свой номер в очереди на улучшение, но и дату прохождения перерегистрации и число людей, состоящих на жилищном учете.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, работающие сервисы и госуслуги, предоставляемые москвичам, регулярно совершенствуются.

На mos.ru с октября можно оплатить все государственные услуги в один клик благодаря сервису "Мои платежи". Это взносы за детский сад, квитанции за жилищно-коммунальные услуги и транспортные штрафы, а также почти все государственные и муниципальные услуги, в том числе коммерческие: использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения. Все неоплаченные счета пользователя отображаются.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале и указать в личном кабинете максимально полную информацию, по которой будет выполняться автоматический поиск счетов. Платить можно через банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.

На портале mos.ru сейчас доступно более 330 электронных услуг и сервисов. Сервис "Мои платежи" работает в столице с 2017 года. Он позволяет, например, оплатить услуги ЖКХ, транспортные штрафы, судебные задолженности.

Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.

