Свыше 54 млн звонков приняли операторы столичной Единой справочной службы за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 54 миллиона звонков приняла столичная Единая справочная служба за 5 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Из них 22 миллиона запросов были приняты голосовым помощников. Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий отметил, что данная справочная служба не имеет аналогов ни в России, ни в Европе. По его словам, благодаря такому сервису москвичи могут получить актуальную информацию по тысячам вопросов.
"Для улучшения качества обслуживания абонентов и сокращения времени их ожидания на линии мы постоянно совершенствуем функционал, внедряем новые технологии. Например, система синтеза, распознавания и анализа речи, а также перевод устной речи в текст позволяют вывести работу с обращениями на новый уровень", – заявил Савицкий.
Сообщается, что чаще всего москвичи обращаются на горячую линию для выяснения готовности своих документов. Также столичные жители звонят, чтобы уточнить контакты разных органов власти или управляющих компаний. Часто горожанам необходимо получить информацию по поводу миграции и оформления российского паспорта.
За последние девять месяцев на горячую линию обратились 9,5 миллиона человек. Сообщается, что это на четыре миллиона больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, более 6 миллионов звонков принял голосовой помощник в 2020 году (2 миллиона за 2019 год).
Часто москвичи звонили в единую справочную службу по поводу вопросов, связанных с коронавирусом (4 миллиона). Также 1 миллион интересовался режимом работы центров госуслуг. Также горожане часто обращались по поводу контактов управления и отделов социальной защиты населения.
Всего голосовой помощник обрабатывает около 60% всех звонков. Виртуальный оператор знает ответы на вопросы по 62 направлениям. Он находит информацию в два-три раза быстрее оператора-человека.
Всего в единой справочной службе работает свыше 40 горячих линий. Обратиться в нее можно по номеру телефона +7 (495) 777-77-77. Там подскажут о работе центров госуслуг, состоянии документов, а также ответят на вопросы по поводу ЖКХ.
В июне среди москвичей состоялось голосование на тему обновления сервиса единой справочной службы. Оно прошло в рамках проекта "Активный гражданин". Там участники смогли высказать свое мнение о развитии функционала общегородского контакт-центра.
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