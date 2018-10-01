Объекты "Канала имени Москвы" украсили произведения стрит-арта

Фото: morflot.ru

На ограждениях индустриальных объектов "Канала имени Москвы" в Серпухове и Дубне появились граффити на исторические темы, сообщает пресс-служба учреждения.

Художница Анастасия Злобина изобразила на 60-метровом бетонном заборе в Шлюзовом переулке Дубны кадры из истории "Канала имени Москвы". Это основные вехи главной стройки второй сталинской пятилетки, воссозданные по черно-белым фотографиям старой хроники. На месте создания художественной инсталляции в деревне Иваньково в 1933 году началось строительство Иваньковской ГЭС, вошедшей в состав "Канала Москва - Волга" и переименованного в 1947 году в "Канал имени Москвы". Стройка объединила несколько соседних населенных пунктов в рабочий поселок Большая Волга.

В Серпухове на 30-метровом заборе Маргарита Беседина изобразила работающие обстановочные теплоходы, землесос, брандвахту, мотозавозню и маломерный флот, а также карту дистанции по реке Ока от Калуги до Коломны, где специалисты поддерживают судоходство, контролируют состояние глубин и следят за безопасностью движения. Уличная экспозиция появилась на заборе вокруг здания "Канала имени Москвы" на Пролетарской улице в Серпухове.