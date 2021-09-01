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18:23

Дмитрий Саблин: защитили открытие 7 новых школ и 4 детских садов в ТиНАО

город образование

Фото: Елизавета Головчанская

В среду, 1 сентября, открылись 7 новых школ и 4 детских сада в ТиНАО. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Тысячи детей пошли в новые учебные заведения. Для этого мы и создавали рабочую группу "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры ТиНАО", чтобы обеспечить выполнение работ по этим и многим другим объектам", – отметил он.

Как сообщил депутат, в результате большой проделанной работы первый звонок звучит сразу в двух школах-гигантах в Сосенском: в школе на 1 300 мест, школе-долгострое на 1 100 мест в Коммунарке, а также в детском саду на 350 мест в ЖК "Испанские кварталы".

Также в Щербинке открылась школа на 550 мест и детский сад на 120 мест на улице Индустриальной, при этом, как подчеркнул Саблин, школу построили раньше плана. Новая школа на 550 мест и садик на 150 мест появились в ЖК "Белые ночи". А в поселении Киевском открылся блок начальных классов на 200 мест с отделением для дошкольников на 100 детей, во Внуковском – новый учебный корпус школы на 300 мест на улице Полевой.

Парламентарий уточнил, что к началу учебного года в ТиНАО также закончили строительство еще трех школ и четырех детских садов, которые планируется открыть в ближайшее время.

До этого о важности социального строительства говорила волонтер программы "Московское долголетие" Наталия Андрусенко.

"Если мы хотим решать проблему демографии и поддерживать большие семьи, нужно, чтобы темпы строительства детских садов, школ, поликлиник опережали строительство жилья", – считает она.

Ранее сообщалось, что за девять лет в школах ТиНАО количество мест достигло почти 27 тысяч. Сергей Собянин ставил задачу построить в округе к сентябрю 2021 года 24 объекта образования: по 12 школ и детских садов. Пока завершено строительство 11 детских садов и 5 школ, однако в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще 7 образовательных учреждений.

Собянин подвел итоги масштабной программы благоустройства территорий школ и детсадов

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