Новый сезон КВН для детей начался в Москве

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В Москве открылся новый сезон чемпионата игр детского КВН "Вернисаж профессий", сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки, участвовать в играх могут школьники от 7 до 18 лет и студенты колледжей в возрасте 15–18 лет.

"Для того чтобы принять участие в дистанционном отборочном этапе, руководителю команды – педагогу – необходимо зарегистрировать свою команду с 1 по 27 сентября на сайте городского методического центра", – отметили в ведомстве.

Для прохождения отборочного этапа команде необходимо подготовить видео на тему "Кто мы?". Хронометраж ролика не должен превышать четырех минут.

"С 28 сентября по 4 октября в режиме онлайн пройдут отборочные просмотры видеороликов", – добавили в ведомстве.

Итоги данного тура будут подведены 7 октября. Их результаты можно будет узнать на сайте городского методического центра. Жюри выберет команды, которые станут участниками четвертьфинала.

Чемпионат игр КВН "Вернисаж профессий" проходит каждый год. Его организаторами выступают Городской методический центр департамента образования и науки столицы совместно с Московским финансово-юридическим университетом при поддержке Московской Юниор-Лиги КВН.

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