Департамент образования Москвы не будет участвовать в организации школьных линеек

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Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина сообщил, что его ведомство не будет заниматься организацией общегородских школьных линеек, передает Агентство "Москва".

"Мы никогда не планируем организовывать общегородские линейки. И то, что сегодня происходило на ВДНХ нельзя назвать линейкой. Это был праздник вступления в кадетское движение", – отметил Калина.

Он добавил, что департамент образования не располагает информацией о том, в каком формате будут проходить линейки в городских школах, так как соответствующие решения учебные учреждения принимают самостоятельно без вмешательства со стороны.

Ранее на ВДНХ прошла торжественная линейка, в которой участвовали свыше 10 тысяч кадет. С началом нового учебного года их поздравили Герои России. После кадеты прошли торжественным маршем по площади возле главного входа ВДНХ и отправились на "Урок Победы".

