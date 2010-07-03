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06:41

Определился победитель конкурса "Леди Москва – 2019"

город общество Московское долголетие

06:41

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Фото: dszn.ru

Финал конкурса "Леди Москва – 2019" прошел в Нескучном саду в субботу, 31 августа, передает портал мэра и правительства города.

За победу боролись 20 москвичек старшего поколения в возрасте от 55 до 73 лет из Центрального округа столицы (ЦАО). Победительницей стала 60-летняя Любовь Николаева из Пресненского района.

Конкурс проходил в три этапа, для каждого из которых участники придумали наряды сами. Москвички должны были предстать в повседневной одежде, затем в вечернем образе и наконец в спортивных костюмах.

Отмечается, что жюри оценивало комфорт и удобство одежды, но при этом она должна была быть модной и красивой.

На конкурсе также вручали призы в номинациях "Улыбка", "Очарование", "Женственность", "Грация", "Вдохновение", "Уверенность" и "Любовь".

В заключение 98 учениц школы "Королевская осанка" проекта "Московское долголетие" продемонстрировали зрителям коллекцию от ведущих столичных модельеров.

Конкурс "Леди Москва" проводился во второй раз. В 2018 году победительницей стала 55-летняя Светлана Беляева.

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город общество Московское долголетие

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