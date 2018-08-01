На Московском марафоне пробежит команда активных граждан

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Впервые в Московский марафон пробегут участники проекта "Активный гражданин". Десятикилометровую дистанцию преодолеют 25 самых быстрых и выносливых жителей. Об этом передает официальный сайт правительства и мэра Москвы.

В преддверии старта, который состоится 23 сентября, организаторы запустили новый проект "Московский марафон с "Активным гражданином".

Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться в проекте "Активный гражданин" и активировать в личном профиле промокод MOSCOWMARATHON.

Побороться за место в команде смогут только 50 человек, которых выберут по балльной системе. Им нужно будет показать свои способности на тренировке, где определят 25 самых быстрых и выносливых участников, которые и попадут в команду. Затем тренеры, медики и диетологи подготовят участников марафона к итоговому забегу.

Больше информации о правилах участия можно узнать на сайте "Активного гражданина".

Один из самых масштабных забегов страны – Московский марафон – состоится в столице в шестой раз. Тысячи людей пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду.