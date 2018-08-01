На Московском марафоне пробежит команда активных граждан

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Впервые в Московский марафон пробегут участники проекта "Активный гражданин". Десятикилометровую дистанцию преодолеют 25 самых быстрых и выносливых жителей. Об этом передает официальный сайт правительства и мэра Москвы.
В преддверии старта, который состоится 23 сентября, организаторы запустили новый проект "Московский марафон с "Активным гражданином".
Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться в проекте "Активный гражданин" и активировать в личном профиле промокод MOSCOWMARATHON.
Побороться за место в команде смогут только 50 человек, которых выберут по балльной системе. Им нужно будет показать свои способности на тренировке, где определят 25 самых быстрых и выносливых участников, которые и попадут в команду. Затем тренеры, медики и диетологи подготовят участников марафона к итоговому забегу.
Больше информации о правилах участия можно узнать на сайте "Активного гражданина".
Один из самых масштабных забегов страны – Московский марафон – состоится в столице в шестой раз. Тысячи людей пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: