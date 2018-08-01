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1 августа, 10:01

Мясную биржу XIX века признали объектом культурного наследия

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мясную биржу XIX века включили в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мясную биржу построили в 1886–1888 годах по проекту архитектора Александра Обера. Одноэтажное здание в стиле краснокирпичной эклектики расположено на юго-востоке столицы и некогда являлось частью архитектурного ансамбля Московских городских боен.

Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, в конце XIX века огромный комплекс боен – городок из примерно 50 кирпичных построек – удивлял москвичей своей чистотой и опрятностью. До наших дней в первоначальном виде сохранилось только здание мясной биржи, где раньше проводили торги и заключали сделки, а также фрагмент ограды с воротами в Сибирском проезде, уточнил Емельянов. "Теперь эти объекты под охраной государства", – отметил он, добавив, что ведомство будет строго контролировать любые ремонтные или реставрационные работы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам специалистов, фасады биржи получили оформление в стиле краснокирпичной эклектики, характерное для конца XIX столетия. Стены здания украшают арочные ниши, ступенчатые карнизы и выступающие замковые камни. Из кирпича также построили ограду с пилонами вдоль Сибирского проезда.

30 июля статус объекта культурного наследия присвоили доходному дому купцов Бурениных в центре Москвы, который был построен в 1915 году по проекту архитектора Олтаржевского. За последние семь лет охранный статус получили около 700 исторических зданий столицы.

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