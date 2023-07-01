Ранее отмененный из-за ЧВК "Вагнер" День молодежи отпраздновали в Ростове-на-Дону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Праздничные мероприятия ко Дню молодежи, отмененные 24 июня в целях безопасности из-за ситуации с ЧВК "Вагнер", провели сегодня в Ростове-на-Дону. Главной площадкой для торжеств выступил парк "Левобережный", где прошел концерт, передает корреспондент ТАСС.

Запланированные ко Дню молодежи мероприятия в ряде российских городов были перенесены с 24 июня на неделю в целях безопасности. Так, в Туле праздник отметили в пятницу, в Москве торжества проводятся в эти выходные.

В ростовском парке "Левобережный" сегодня развернули свыше 30 уличных локаций.

Работали различные тематические площадки, лекторий, молодые люди ознакомились с картой форумов от Росмолодежи, подписали и отправили открытки для участников СВО, присоединялись к движению волонтеров.

Ранее Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем молодежи. Видеообращение с поздравлением российского президента было опубликовано на сайте Кремля.

С этого года День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. По словам российского лидера, этот праздник наполнен надеждами для молодых граждан страны, а праздничные торжества проходят по всей стране.

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