Еще 2 тыс камер видеонаблюдения появятся на дорогах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Еще 2 тысячи новых камер видеонаблюдения появятся на московских дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Камеры установят для оперативного выявления аварий, которые мешают движению, а также для фиксации любых нештатных случаев.
"В отличие от камер-предшественников, которые установили более 8 лет назад, в новых камерах будут более широкие возможности по настройке изображения. Новые камеры будут анализировать дорожную ситуацию в режиме реального времени и передавать изображения в Ситуационный центр ЦОДД", – говорится в сообщении.
Ранее в пяти российских регионах МВД начало использовать новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей.
Алгоритмы позволяют распознавать силуэты с очень высокой точностью. С помощью системы можно отследить траекторию движения человека, посчитать людей и при необходимости отыскать их. При распознавании людей, имеющих внешние сходства, алгоритм будет учитывать походку, рост и другие признаки, а также анализировать некоторые атрибуты – наличие очков, шляпы или бороды.
МВД запустило новую систему распознавания лиц в пяти регионах России
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