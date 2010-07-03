Столичные парки приглашают послушать джаз под открытым небом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В столичных парках летом можно послушать джаз под открытым небом.

В пресс-службе "Мосгорпарка" рассказали, что в саду "Эрмитаж" 26–27 июля состоится международный фестиваль Chess & Jazz. Хедлайнерами события станут обладатель "Грэмми" Грегори Портер и трио из Манчестера GoGo Penguin.

17-18 августа пройдет традиционный "Джаз в саду "Эрмитаже". Гостей ждут танцевальные и творческие мастер-классы, игровая зона для детей и фуд-корт. Сад имени Баумана приглашает на джазовые четверги. Каждый четверг с 19:30 до 21:30 на эстраде "Ракушка" выступают джазовые коллективы.

Джазовые вечера по выходным устраивают в Измайловском парке на эстраде "Солнечная". В ближайшие выходные в парке выступит квартет Дмитрия Мосьпана (29 июня) и Francesca Tandoi Trio из Италии (30 июня).

В парке "Фили" весь август по средам и четвергам будет проходить летний музыкальный фестиваль TOP Fili Jazz-2019. На нем выступят такие известные музыканты околоджазовых направлений "Алоэ", Two Siberians ("Белый Острог"), Михаил Башаков и многие другие. Завершит фестиваль масштабный концерт "Филигрань", который пройдет 31 августа.

В Парке Горького летом устраивают джазовые open air на смотровой площадке у главного входа в парк. Послушать джаз там можно с видом на парк и город.

