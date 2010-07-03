Мастера из Китая вручную распишут фасады домов в парке "Хуамин"

Фото: Москомархитектура

В парке "Хуамин" заканчивается отделка домов и беседок, выполненных в традиционном китайском стиле. На данный момент уже готова набережная вокруг пруда, в воде начали цвести нимфеи, сообщает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Парковый ансамбль будет максимально аутентичным, его украсят строения в традиционном стиле Северного Китая с присущим ему декором и орнаментом. Это будут полноценные домики с коммерческой функцией, объединенные в ансамбль, и небольшие беседки для отдыха. Фасады домов сейчас находятся в активной стадии строительства – расписывать их будут приглашенные мастера из Китая", – сказал он.



Фото: Москомархитектура

Проект разрабатывался под руководством президента Ассоциации ландшафтных архитекторов России Таисии Вольфтруб. Проектировщиком и генеральным подрядчиком стала российская ландшафтная компания ARTEZA. Отмечается, что для консультаций было приглашено китайское ландшафтное бюро Turenscape.

Фасады будут украшать орнаменты в традиционных цветах – зеленом, красном и голубом. Отмечается, что важным элементом ансамбля станет арка главного входа. Колорита добавят фигурки зверей на крыше.

Генеральный директор ARTEZA Дмитрий Онищенко пояснил, что на технологию строительства повлияли особенности российского климата. Традиционные китайские дома будут выполнены из дерева и с использованием других материалов, адаптированных к нашим погодным условиям.



Фото: Москомархитектура



Уточняется, что непрофессионалы не заметят этих отличий. Все элементы китайского зодчества проработаны очень тщательно.

"Мы используем характерный пурпурный цвет – так называемый киновари, и черепицу системы "монах-монашка", дающую интересный рисунок и изготовленную на фабрике в провинции Лоян, ранее поставлявшей материалы для реставрации запретного города в Пекине", – сказал Онищенко.

Сейчас в парке уже сформированы искусственные холмы, установлены фигурные камни Тай Ху и Линби. Камни впервые привезены из китайских месторождений в провинциях Аньхой и Шаньдун. Также идет укладка камней с Кавказа, уже готова набережная вокруг пруда с водными растениями.

