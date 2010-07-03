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17:44

Компенсационные автобусы пустят 1 июня на участке Казанского направления МЖД

город транспорт

17:44

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вечером 1 июня на участке Голутвин – Озеры Казанского направления МЖД пустят компенсационные автобусы. Это связано с проведением путевых работ, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

Автобусы будут отправляться со станции Голутвин в 17:20 и 21:05, а со станции Озеры – в 18:51 и 22:31. Пассажирам необходимо будет предъявить разовые билеты или абонементы ЦППК, действующие на данном маршруте.

А на Курском направлении МЖД с 3 июня на время реконструкции пассажирской платформы № 2 в Подольске изменится расписание ряда пригородных поездов..

На время ремонта посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на платформах № 1 и № 3.

В сторону Москвы от платформы № 1 будут отправляться пригородные поезда, у которых начальная точка маршрута станция Подольск. От платформы № 3 поедут проходящие электрички, которые следуют со станций Львовская, Чехов, Серпухов, Столбовая и Тула.

В МЖД принесли извинения за временные неудобства, и рекомендовали ознакомиться с актуальным расписанием на вокзалах, на сайте РЖД или в мобильном приложении.

На 1 и 2 июня изменилось расписание нескольких электричек Ярославского направления МЖД. Из расписания вывели некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Фрязино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров.

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город транспорт

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