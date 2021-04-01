Международный день цыган отметят в Москве 8 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

8 апреля в Москве пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню цыган. Об этом сообщает пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Международный день цыган отмечается в России ежегодно на протяжении пятнадцати лет. Праздник был учрежден на I Всемирном конгрессе цыганских организаций в 1971 году в Лондоне и проходит по сей день.

Как отмечается, мероприятие проходит при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

"По сложившейся традиции 8 апреля цыгане всего мира отмечают эту дату как день памяти более полумиллиона цыган, убитых, задушенных газом в Освенциме, Треблинке, Бухенвальде, Дахау, Равенсбрюке и других концлагерях", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что в этот день по всему миру проходят митинги, выставки и круглые столы, на которых обсуждаются актуальные проблемы цыганского народа.

В честь 50-летнего юбилея праздника в Москве пройдет ряд мероприятий. 8 апреля в 13:00 в церкви Василия Исповедника состоится панихида в память о погибших во Второй мировой войне.

В 16:00 пройдет показ документального фильма о поездке в деревню Александровка Смоленской области на мемориал цыганам – жертвам массового истребления немецкими захватчиками в период Великой Отечественной войны.

В 17:30 состоится концерт московских артистов в клубе "Мастерская на Кулишках".

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