В Москве выявили нарушения в обеспечении социального дистанцирования в торговых сетях

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Москве обнаружили неготовность некоторых сетевых торговых и аптечных предприятий к исполнению требований по обеспечению социальной дистанции между посетителями, сообщает ТАСС.
Нарушения обнаружили в ходе мониторинга столичной прокуратурой ряда организаций на предмет осуществления мер, введенных мэром Москвы Сергеем Собяниным. После выявления случаев неготовности некоторых предприятий глава прокуратуры Москвы Денис Попов предостерег торговые и аптечные сети от несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.
"Прокурор Москвы предостерег глав торговых сетей от несоблюдения требований мэра", – отметили в прокуратуре.
Кроме того, окружных и межрайонных прокуроров обязали постоянно следить за соблюдением предписанных норм и принимать меры в случае их нарушения торговыми и аптечными сетями.
В соответствии с дополнительными мерами, принятыми мэром Москвы Сергеем Собяниным, с 30 марта москвичи должны соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра. Для этого в организациях, где находятся люди, должны наносить специальную разметку. В настоящий момент в Москве разрабатывают приложение, которое будет отслеживать местонахождение людей, инфицированных коронавирусом.
Кроме того, в столичном метрополитене на сиденьях появились специальные стикеры, напоминающие о необходимости соблюдения дистанции. Роспотребнадзор также призвал находиться на расстоянии не менее метра от других людей.
Меры, аналогичные московским, приняли во всех регионах трех федеральных округов России. Одними из последних стали субъекты Северного Кавказа. Кроме того, в Санкт-Петербурге планируют закрыть девять станций местного метрополитена.
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