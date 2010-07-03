Театральную площадку могут оборудовать в "Парке Яуза"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

В "Парке Яуза" на северо-востоке Москвы может появиться театральная площадка, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, подобные площадки на окраинах города станут очень востребованы у местных жителей.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы сделать из кинотеатра "Полярный" в районе Южное Медведково многофункциональный культурно-развлекательный центр с кинопозалом.

"На площадке "Полярного" можно было бы показывать и театральные постановки", – отметил Шапошников. Он добавил, что жители северо-востока столицы, а в частности его избирательного круга, поддержат эту идею.

Ранее сообщалось, что власти столицы до конца года планируют благоустроить набережную Кожуховского затона в районе Южнопортовый. В результате работ в городе появится новый парк – Богатырский.