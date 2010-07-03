На переезд по программе реновации в Котловке согласились 80% семей

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Более 80% семей выбрали жилье по программе реновации в столичном районе Котловка за два дня, сообщает Агентство "Москва".

Расселение в районе стартовало 30 марта. Жильцам вручили 141 письмо с предложениями новых квартир, и они уже посмотрели их. За два дня согласие на переезд дали более 100 семей двух пятиэтажных домов, вошедших в программу.

Речь идет о жильцах дома 47, корпуса 2 и дома 49 корпуса 2 на улице Дмитрия Ульянова. Они переезжают в новостройки на Севастопольском проспекте, дом 22 и улице Дмитрия Ульянова, дом 45.

1 августа 2017 года Сергей Собянин утвердил программу реновации жилфонда столицы. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5172 дома. Вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках.

В марте текущего года мэр объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.