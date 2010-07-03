На Дубининской улице восстановили движение трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев на Дубининской улице восстановлено после инцидента с повреждением контактной сети, сообщает транспортный комплекс столицы.

Ранее на Дубининской улице была повреждена контактная сеть. Из-за этого задерживались трамваи "А", №3, 35, 38, 39. Маршруты пришлось изменять.