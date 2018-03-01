Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Москвичи оценили дополнительную подсветку светофоров в городе. Жители столицы проголосовали в проекте "Активный гражданин".

Всего в референдуме приняли участие более 136 тысяч горожан. Почти 88 процентов голосовавших поставили нововведению оценку "отлично". В среднем подсветку оценили на 4,8 балла.

С прошлого года на 25 регулируемых пешеходных переходах работает инновационная подсветка светофоров. Как рассказал заместитель главы ЦОДД Дмитрий Горшков, разработка помогает привлекать внимание автомобилистов, а значит и сокращать количество аварий с участием пешеходов, передает портал мэра и правительства Москвы.

К концу марта подсветкой оборудуют еще 44 пешеходных перехода. Зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал регулировщика, но и опора.

Кроме того, в 2017 году был запущен проект по организации дополнительной подсветки пешеходных переходов. Оборудованные лампами переходы помогают обезопасить пешеходов в темное время суток.

Подсветка включается, когда загорается зеленый сигнал светофора для пешеходов. На нерегулируемом переходе без светофоров в темное время суток "зебра" и дорожные знаки светятся постоянно.