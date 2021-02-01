Москва 24: кто сможет участвовать в проекте "Графика города"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

2 февраля в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция по теме "Старт регионального проекта уличного искусства "Графика города".

Об особенностях проекта и привлечении молодежи к художественному оформлению общественных пространств расскажут:



министр культуры Московской области Елена Харламова;

главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина;

заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Александр Рожников;

ведущие граффити-художники страны Александр Емельянов, Александр Назаретский, Даниил Куликов и Софья Лигаева.

Смотрите трансляцию 2 февраля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.