Москва 24: кто сможет участвовать в проекте "Графика города"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
2 февраля в пресс-центре регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция по теме "Старт регионального проекта уличного искусства "Графика города".
Об особенностях проекта и привлечении молодежи к художественному оформлению общественных пространств расскажут:
- министр культуры Московской области Елена Харламова;
- главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина;
- заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Александр Рожников;
- ведущие граффити-художники страны Александр Емельянов, Александр Назаретский, Даниил Куликов и Софья Лигаева.
Смотрите трансляцию 2 февраля в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.