Библиотеки столицы по 6 января будут работать с 12:00 до 20:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские библиотеки столицы будут работать со 2 по 6 января с 12:00 до 20:00, передает Агентство "Москва".

"Со 2 по 6 января они будут работать в обычном режиме. 7 января из 249 культурных центров города откроется только 51, а 8 января они вернутся к обычному режиму", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столичных библиотеках с 2 по 6 января пройдут более 600 бесплатных новогодних представлений для детей и их родителей.

В каждом районе Москвы горожан ждут спектакли, квесты, кинопоказы, викторины и конкурсы

Программа составлена для посетителей любого возраста. Мероприятия объединены темой "Новогоднее чудо". Мероприятия будут проходить в 149 читальнях библиотек столичного департамента культуры.