В Подмосковье завершился турнир Russian Open Golf Championship

15 сентября в подмосковном Нахабино в Moscow Country Club завершился турнир Russian Open Golf Championship (Senior) среди профессионалов. Победители турнира: 1 место - Саймон Браун с результатом (-12), 204 удара. Победителю вручили чек на 127 500 долларов.

Второе и третье места поделили Майк Харвурд и Карл Мейсон c результатом (-10), 206 ударов.

В этом году в мероприятии приняли участие 72 игрока PGA European Senior Tour из 20 стран: Великобритания, Франция, Италия, ЮАР, США, Россия и другие.

Гольф-поле относится к традиционным полям типа parkland. Концепция поля заключается в том, что игроки используют классическую стратегию, обходя препятствия, расположенные так, чтобы увеличить риск.