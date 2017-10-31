Назван самый продаваемый смартфон в России

Фото: ТАСС/Fernando Gutierrez-Juarez/DPA

Самым продаваемым смартфоном в России в августе и сентябре 2017 года стал iPhone SE с памятью 32 гигабайта.

Гаджет обогнал своего конкурента и предыдущего лидера продаж Samsung Galaxy J1. Южнокорейский смартфон занимал первое место с февраля этого года, ранее рейтинг возглавлял другой продукт компании Apple – iPhone 5s, сообщают "Ведомости".

Отмечается, что с июля по сентябрь в России продали 363 тысячи iPhone SE, а Samsung Galaxy J1 – 320 тысяч моделей.

Американская компания выпустила iPhone SE в 2016 году, однако гаджет с памятью в 32 гигабайта появился на рынке только в марте 2017 года. В то время смартфон можно было купить на официальном интернет-сайте примерно за 33 тысячи рублей. В настоящий момент в магазинах он стоит чуть меньше 20 тысяч рублей.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, причина популярности гаджета среди покупателей в снижении цены.

Россияне спешат приобрести еще один смартфон от Apple. Предзаказы iPhone X в российском магазине Apple Store разобрали за три минуты. Смартфоны должны доставить с 3 по 7 ноября.