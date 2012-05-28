В Москве стартовали продажи iPad

Стартовавшие в ночь с 24 на 25 мая официальные продажи iPad нового поколения не вызвали среди российских покупателей ажиотажа, хотя народу все же собралось довольно много. Первая партия устройств, ввезенная в Россию официально, насчитывает 30 тысяч единиц. Стоимость младшей модели iPad нового поколения с 16 гигабайтами памяти составила 20490 рублей, а наиболее "продвинутый" вариант - 64 гигабайта и модуль сотовой связи - обойдется покупателям в 35490 рублей.

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