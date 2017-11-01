"ВКонтакте" и "Одноклассники" ужесточили ограничения на бесплатную музыку

Фото: depositphotos/stockasso

Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили прослушивание музыки в приложениях с 1 ноября. Теперь лимит составляет 30 минут.

С 1 января 2018 года за прослушку музыкальных композиций без ограничений придется платить каждый месяц по 2,59 доллара. Эти меры были приняты по договору с крупными музыкальными лейблами, которые ведут борьбу с пиратским использованием трэков в соцсетях, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ограничения не коснутся десктопной версии соцсетей.

Ранее мобильные приложения "ВКонтакте" и "Одноклассников" ограничили время фонового прослушивания музыки до часа в день.