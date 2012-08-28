Петербургский "Зенит" намерен укрепить свой состав Нани и Халком

Петербургский "Зенит" рассчитывает на серьезное укрепление состава в летнее трансферное окно. Клуб сделал два контрактных предложения, которые очень сильно выделяются среди остальных трансферов российской премьер-лиги - "сине-бело-голубые" рассчитывают приобрести Нани и Халка.

25-летний Нани выступает за "Манчестер Юнайтед" и является одним из ведущих игроков команды. Талантливый полузащитник заигран за сборную Португалии. "Зенит" предложил манкунианцам 25 миллионов фунтов стерлингов за футболиста, сообщает британское издание Daily Mail.

Пока неизвестно согласится ли английский клуб на предложение, тем более, что рыночная стоимость трансфера Нани оценивается в 32 млн фунтов, но если переход португальского полузащитника в "Зенит" все же состоится, то это станет одним из главных событий года в российском футболе.

Затмить переход Нани может только ещё более громкий трансфер - "Зенит" собирается приобрести Халка, нападающего "Порту" и сборной Португалии, за которым охотятся такие гранды как "Челси" и "Милан". Петербургский клуб намерен выложить за Халка 50 миллионов евро. На данный момент с футболистом и его агентом ведутся переговоры об условиях контракта.