22 февраля 2013, 17:24Спорт
23 февраля состоится чемпионат Москвы по скалолазанию
23 февраля в московском скалолазном центре Big Wall пройдет чемпионат Москвы по скалолазанию. 80 сильнейших спортсменов столицы поборются за победу в дисциплине "трудность".
В соревнованиях примут участие все лучшие спортсмены Москвы, среди которых чемпион мира Алексей Рубцов и многократная чемпионка России Яна Черешнева.
Отметим, что спортивное скалолазание может быть включено в программу Олимпийских игр вместо борьбы.
Начало соревнований - в 11.00.
Первый чемпионат по скалолазанию был проведен в нашей стране в 1955 году.