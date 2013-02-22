23 февраля состоится чемпионат Москвы по скалолазанию

23 февраля в московском скалолазном центре Big Wall пройдет чемпионат Москвы по скалолазанию. 80 сильнейших спортсменов столицы поборются за победу в дисциплине "трудность".

В соревнованиях примут участие все лучшие спортсмены Москвы, среди которых чемпион мира Алексей Рубцов и многократная чемпионка России Яна Черешнева.

Отметим, что спортивное скалолазание может быть включено в программу Олимпийских игр вместо борьбы.

Начало соревнований - в 11.00.

Первый чемпионат по скалолазанию был проведен в нашей стране в 1955 году.