Новый сезон конкурент-клуба откроется на Московской неделе предпринимательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новый сезон работы конкурент-клуба в рамках проекта "Биржа торгов" начнется 1 июня – в последний день Московской недели предпринимательства. Он стартует с бизнес-встречи инвесторов, топ-менеджеров, руководителей частных столичных детских садов и начальных школ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для развития успешного бизнеса нужно понимать, как меняются запросы родительского сообщества и какие условия созданы для воспитания детей в учреждениях, полагает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. "От формата клубной встречи мы ждем доверительного разговора, который будет полезен всем, кто так или иначе связан с этим сегментом столичной экономики", – рассказала она.

В День защиты детей участники конкурент-клуба обсудят, кто и зачем открывает частные детские сады и школы, на чьей стороне сегодня конкурентное преимущество и как найти возможности для организации своего образовательного проекта в Москве.

"Все частные детские сады Москвы изначально развиваются по модели креативного бизнеса. Их создатели верили в успех. Город поддержал их и готов это делать в дальнейшем", – пояснила Сергунина.

Она напомнила о программе льготной аренды в Москве. По ставке один рубль за квадратный метр инвесторы могут взять в аренду нежилые помещения под частные детсады и школы на 49 лет. За шесть лет 28 объектов уже передали инвесторам через открытые конкурсы, добавила заммэра.

Неделя предпринимательства открылась 28 мая в Центральном выставочном зале "Манеж" Московским предпринимательским форумом. Она объединяет пять разноплановых мероприятий, направленных на формирование предпринимательской культуры, развитие потенциала, практических навыков и обмен опытом. Среди них Всемирный форум и выставка по франчайзингу, образовательный бизнес-форум "Трансформация-3. Цифровая экономика", Московский форум индустрии моды и конференция Startup Village. Ожидается, что Московскую неделю предпринимательства посетят более 60 тысяч человек.