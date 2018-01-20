Федеральные ведомства США приостановили работу из-за отсутствия финансирования

20 января, 11:29
Фото: AP/Cliff Owen/FR170079 AP
Федеральные министерства и ведомства США прекратили выполнение некоторых функций из-за отсутствия финансирования. Это произошло, поскольку полноценный бюджет на 2018 год не был принят.
В ночь с 19 на 20 января истек срок действия резолюции об их временном финансировании. Проект же новой резолюции не набрал необходимые 60 голосов, чтобы дебаты по этому вопросу прекратились, передает ТАСС. Случилось это потому, что республиканцы и демократы не договорились по нескольким параметрам. В частности, последние настаивали на включении в резолюцию мер по защите от депортации незаконных иммигрантов, которые въехали в США несовершеннолетними.
Это не первый подобный случай в истории США. В таких ситуациях американское правительство было вынуждено приостанавливать нормальную работу. Многие госслужащие, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тем не менее министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности, за внешнеполитическую деятельность, продолжают работу. Это значит, что Пентагон также не закроется.
Отсутствие средств станет причиной закрытия доступа в национальные парки и некоторые музеи. Согласно предварительным подсчетам, убытки составят 500 миллионов долларов.
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