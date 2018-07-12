Эксперт объяснил причины неэффективности введения единого платежа для самозанятых

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Самозанятые граждане со следующего года начнут отчислять деньги на медстраховку. Для них введут единый платеж с выручки, в него включат налог и страховые взносы.

Эксперимент пройдет в отдельных регионах и продлится пять лет. Изменения коснутся тех, кто зарабатывает больше 800 000 рублей ежемесячно при условии работы 12 месяцев в году без отпуска.

Президент российской Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе считает, что большинство самозанятых зарабатывает не такие большие суммы денег, к тому же зачастую это нерегулярный заработок.

"Это, конечно, очень милое предложение, но даже не знаю, к кому оно имеет отношение", – заявил он в эфире радиостанции Москва FM. Те, кто зарабатывает подобные суммы, уже имеют юридическое лицо, и их нельзя назвать самозанятыми, полагает Иоффе.

Самозанятые начнут отчислять деньги на медстраховку

Он добавил, что в последнее время поступают различные предложения насчет самозанятых. Тем не менее это ни к чему не привело: зарегистрировались только единицы, констатировал эксперт.

"С этой проблемой надо разбираться очень серьезно, очень фундаментально. И это не только к ним имеет отношение, а вообще к той экономической ситуации, экономической политике, которую проводит правительство", – отметил он.

Иоффе утверждает, что люди не станут направлять отчисления, поскольку за это им никаких гарантий не дадут. По его мнению, они не будут уверены в том, что законы не изменятся и размеры отчислений не увеличится. Более того, граждане пользуются ОМС.

Одним из предложений Иоффе стали радикальные изменения налоговой политики в стране, причем не только по отношению к самозанятым. Нужно создавать благоприятные условия для развития бизнеса, экономики, заключил он.