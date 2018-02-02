Набиуллина рассказала о причинах краха российских банков

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала несколько главных причин краха российских банков. По ее словам, проблемы кроются в экономической и правоохранительной областях.

В первую очередь Набиуллина отметила три основные экономические проблемы: занижение величины кредитного риска, занижение резервов на возможные потери, завышение стоимости залогов. Вторая причина – схемное формирование капитала, рассказала она. В ЦБ начали бороться с этим, добавила Набиуллина. "Но тема до сих пор существует именно нарисованного, нереального капитала", – цитирует ее словаРИА Новости.

Третьей причиной стало финансирование проектов собственников. Часть банков, созданных в 1990-х и начале 2000-х годов, появилась для сбора средств с клиентов, с рынка и финансирования бизнеса собственников этих банков, объяснила Набиуллина. Такая модель неизбежно ведет к краху, заключила она. Глава регулятора порекомендовала банкам с этой моделью скорее перейти к нормальной рыночной бизнес-модели.

Набиуллина упомянула и одиозные причины краха банков, находящиеся в правоохранительной области. Речь идет о выводе активов из кредитных организаций, фальсификации отчетов, забалансовых вкладах.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!