Названы самые интересные региональные события и фестивали в выходные

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Самые интересные события и фестивали в предстоящие выходные, 29 и 30 сентября, пройдут в Сочи, Приморье, Подмосковье, Волгограде и в Крыму, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Одним из таких событий станет гран-при России Формулы-1 на "Сочи Автодроме". Он пройдет с 27 по 30 сентября. Входной билет в зону свободного размещения вокруг ледового дворца "Большой" стоит от 3 990 рублей.

Во Владивостоке и Хабаровске 29 сентября стартует Фестиваль тайги Taigafest. Он продлится две недели. Основными площадками станут местные рестораны. 13 октября в арт-парке "Штыковские пруды" состоится семейный праздник и ярмарка таежных производителей.

В подмосковном Павловском Посаде пройдет День пареной репы. Гостей ждут 29 сентября с 11:00 в музейно-выставочном комплексе "Княжий Двор" в поселке Большие Дворы. Желающие смогут попробовать блюда из репы, капусты, лука, свеклы и моркови.

Четвертый ежегодный горчичный фестиваль "Волгоград, Сарепта – горчичная столица"состоится на территории музея-заповедника "Старая Сарепта" в Волгограде. В программе – дегустация горчицы, игры и мастер-классы представителей разных народов и культур Нижнего Поволжья.

Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest пройдет 29 и 30 сентября 2018 года на виноградниках "Золотой балки" в Балаклаве под Севастополем. В фестивале участвуют лучшие рестораторы Крыма и местные фермеры. На празднике выступит музыкант Найк Борзов.

Напомним, в Москве стартовал гастрономический фестиваль "Золотая осень". В большом ассортименте будут представлены лучшие сезонные фермерские товары – свежие овощи, фрукты, ягоды, орехи, сыр, мясо и рыба. Фестиваль продлится до 7 октября.