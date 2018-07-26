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Москва 24

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Культура

26 июля 2018, 20:11

Ансамбль имени Александрова не выступит на рок-фестивале "Нашествие"

фестивали музыка

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

Организаторы рок-фестиваля "Нашествие" опровергли информацию об участии в мероприятии Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, сообщает РИА Новости.

По словам организатора фестиваля Анастасии Рогожниковой, они об этом узнали из СМИ и сильно удивились. "Мы не анонсировали выступление ансамбля имени Александрова, и откуда взялась эта информация, я не знаю", – добавила она.

О том, что ансамбль имени Александрова должен заменить на "Нашествии" группы, которые отказались выступать, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Выступать на "Нашествии" уже отказались группы Distemper, "Порнофильмы", "Элизиум" и "Йорш", а также певица Монеточка. Музыканты недовольны сотрудничеством организаторов фестиваля с Минобороны РФ.

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