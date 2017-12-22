Мадагаскарское дерево в новогоднем наряде представят в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Редким мадагаскарским деревом ункариной в новогоднем наряде смогут полюбоваться посетители Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" 23 декабря. В этот день состоится открытие крупнейшего в России фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима. В поисках золотого города", сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Как рассказали кактусисты "Аптекарского огорода", аналогов этому удивительному по красоте экземпляру мадагаскарского дерева нет ни в России, ни в Европе. Отмечается, что прежде это растение принадлежало коллекционеру Георгию Аристову и стало подарком "Аптекарскому огороду" в честь 310-летия сада в 2016 году.

Каждый год мадагаскарское дерево расцветает крупными цветами желтого цвета с красной серединкой.

В Суккулентной оранжерее также представят специальную новогоднюю витрину и кактусы в праздничных нарядах.

Как пояснили в "Аптекарском огороде", главной темой фестиваля станет "В поисках Эльдорадо и золота инков". В Пальмовой оранжерее на время фестиваля возродится мифический южноамериканский Золотой город. Его гости смогут почувствовать себя охотниками за золотом и даже встретиться с индейцами.

Ранее сообщалось, что уникальную орхидею Санга представят в "Аптекарском огороде" 23 декабря. Ее можно будет увидеть на открытии фестиваля орхидей "Тропическая зима".