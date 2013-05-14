В "Сокольниках" пройдет фестиваль "Парафест-2013"

16-18 мая 2013 года в парке "Сокольники" в рамках Международной выставки "Реабилитация. Доступная среда" пройдет 3-й Общероссийский фестиваль творчества и спорта людей с ограниченными возможностями "Парафест-2013". Фестиваль пройдет по 7 творческим и 12 спортивным номинациям.

В этом году на фестивале ожидается свыше 300 делегаций из разных регионов России, сообщает пресс-служба сценической компании JSA, которая является техническим партнером "Парафеста-2013".

Отмечается, что участники фестиваля и профессиональные артисты будут выступать на одной и той же концертной площадке. Среди гостей фестиваля - актер Гоша Куценко, певец Александр Киреев, оперная певица Ольга Балашова-Леман, певец Борис Осокин, скрипач Вардан Маркос.

Идея проведения мероприятия принадлежит Паралимпийскому комитету города Москвы при поддержке Администрации президента России, правительства России, Совета Федерации, правительства Москвы, депутатов Госдумы, профильных департаментов и организаций.