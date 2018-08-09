В Москве в рамках Дней Орловской области открылась сельскохозяйственная ярмарка

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На Семеновской площади открылась выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции в рамках Дней Орловской области в столице, сообщает Агентство "Москва".

Мероприятие продлится два дня – 9 и 10 августа. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк пригласил жителей города посетить ярмарку.

"Мы очень рады приветствовать на московской земле орловских производителей сельскохозяйственных товаров. Я сам лично попробовал ту продукцию, которую производят предприниматели – она качественная, натуральная, действительно вкусная, с хорошим ценовым диапазоном", – отметил Немерюк.

По словам главы департамента, такие мероприятия с сельхозпроизводителями из Орловской области могут стать регулярными.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, поблагодарил руководителю департамента за возможность представить местную продукцию в столице.

В рамках Дней Орловской области в Москве делегации из двух регионов подпишут программы сотрудничества на 2018-2022 годы, пройдут деловые встречи и круглые столы.

Также запланировано возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. 10 августа в Центральном доме художника откроется выставка орловских художников "Родине моей поклонитесь".