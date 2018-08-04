Музыкально-поэтический фестиваль "Sолома" проходит в столице

В столице в четвертый раз проходит музыкально-поэтический фестиваль "Sолома", на котором собрались молодые писатели и поэты.

Мероприятие продлится до 22:00 и попасть на него может любой желающий.

В этом году фестиваль стал еще масштабнее. На территории cада "Эрмитаж" расположились многочисленные интерактивные зоны и зоны мастер-классов. На фестивале можно не только послушать современных авторов, но и почитать на публику свои собственные произведения. Сделать это можно в зоне "Открытый микрофон".

В официальной программе фестиваля представлены десятки интересных артистов и писателей, среди которых финалист конкурса "Новая волна" 2017 года Стас Море, группа Shoo со специальным летним сетом, экс-солистка Young Adults Анна Ворфоломеева.

Также вечером в субботу на фестивале выступят известные блогеры, а музыкальные группы представят новые музыкальные проекты.

Кстати, партнер "Sоломы", оператор Tele2 в этот раз проведет конкурс на лучший снимок самого красивого и уютного уголка летней Москвы. Все, что нужно – это выложить фото в Инстаграм под хештегом #soloma с подписью "Я участвую в фотоконкурсе Tele2" и ждать результатов. 15 лучших фоторабот попадут на выставку, которую в саду "Эрмитаж" увидят более 5 000 человек, а победителя наградят прямо со сцены фестиваля и подарят ему ценный приз от Tele2.