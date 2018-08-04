Москва 24 приглашает на IV музыкально-поэтический фестиваль "Sолома"

Фото: портал Москва 24/Ксения Горягина

IV музыкально-поэтический фестиваль "Sолома" пройдет в Москве в субботу, 4 августа. В саду "Эрмитаж" соберутся молодые писатели, поэты и ценители художественного слова.

Фестиваль начнется в 17:00 "Открытым микрофоном", в рамках которого пообщаться с публикой сможет любой, кто пишет стихи, прозу или эссе. Продолжит праздник музыкальная программа с участием популярных певцов и музыкантов, среди которых Absolute soul группа SHOO и бывшая солистка группы трио Young Adults Анна Ворфоломеева.

Вечером у всех гостей фестиваля будет возможность встретиться с финалистом Международного конкурса молодых исполнителей "Новая Волна–2017" и участником "Дикой Мяты" Стасом Море.

Кстати, партнер "Sоломы", оператор Tele2 в этот раз проведет конкурс на лучший снимок самого красивого и уютного уголка летней Москвы. Все, что нужно – это выложить фото в Инстаграм под хештегом #soloma с подписью "Я участвую в фотоконкурсе Tele2" и ждать результатов. 15 лучших фоторабот попадут на выставку, которую в саду "Эрмитаж" увидят более 5 000 человек, а победителя наградят прямо со сцены фестиваля и подарят ему ценный приз от Tele2.