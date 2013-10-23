В ноябрьские праздники изменится график движения пригородных поездов

Со 2 по 4 ноября пригородные поезда на участках Москва - Тверь, Москва – Конаково будут курсировать по графику выходного дня. Это связано с празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.

Подробную информацию о графике движения пригородных поездов можно посмотреть на информационных стендах пригородной пассажирской компании, на сайтах: www.mtppk.ru, www.rasp.yandex.ru, www.tutu.ru, а также в Едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону: 8-800-775-00-00.

Кроме того, как сообщалось ранее, 3 и 4 ноября изменится режим работы автобусов, следующих до торговых центров "МЕГА" в Химках и Теплом Стане.

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