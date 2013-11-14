Форма поиска по сайту

14 ноября 2013, 10:30

Движение поездов на Курском направлении МЖД восстановлено

На Курском направлении Московской железной дороги восстановлено движение электричек. Ранее четыре поезда опаздывали на 25-40 минут.

Как сообщает пресс-служба МЖД, поезда задерживались из-за экстренного торможения электрички №6110 Серпухов – Москва. Машинист остановил состав из-за человека на путях.

"Поезд вынужден был сделать незапланированную остановку, что привело к отклонению от графика движения электричек, следующих за 6110-м составом", - уточняется в пресс-релизе компании.

Напомним, утром 13 ноября четыре электрички Курского направления задерживались в Москву. Опаздывали поезда №6110 Серпухов-Москва, №6154 Чехов-Москва, №6310 Львовская-Новоиерусалимская и №6424 Серпухов-Дедовск.

