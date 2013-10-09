Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2013, 11:03

Транспорт

На трех направлениях МЖД усилят контроль за безбилетниками

Железнодорожники будут ловить безбилетников на Горьковском, Ярославском и Казанском направлениях, информирует пресс-служба ОАО "Центральная ППК".

"Центральной пригородной пассажирской компанией совместно с Главным управлением внутренних дел на транспорте реализуются мероприятия по обеспечению общественного порядка и усилению борьбы с безбилетным проездом в поездах пригородного сообщения", - говорится в сообщении.

Проверки соблюдения пассажирами правил проезда в электропоездах пройдут до 31 октября.

Сайты по теме


электрички безбилетники проверки ж/д и вокзалы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика