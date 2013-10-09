На трех направлениях МЖД усилят контроль за безбилетниками

Железнодорожники будут ловить безбилетников на Горьковском, Ярославском и Казанском направлениях, информирует пресс-служба ОАО "Центральная ППК".

"Центральной пригородной пассажирской компанией совместно с Главным управлением внутренних дел на транспорте реализуются мероприятия по обеспечению общественного порядка и усилению борьбы с безбилетным проездом в поездах пригородного сообщения", - говорится в сообщении.

Проверки соблюдения пассажирами правил проезда в электропоездах пройдут до 31 октября.