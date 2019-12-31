Медведев назвал необходимым компромиссом газовый договор с Украиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дмитрий Медведев заявил, что подписание нового контракта по транзиту российского газа через территорию Украины – это компромисс, который необходимо было найти, передает ИА "НСН".

"Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны", – заявил Медведев.

Ранее стало известно о подписании газового соглашения между Россией и Украиной. Пакет документов обеспечивает транзит газа с 1 января. Договоренности были приняты после пяти дней двусторонних переговоров в Вене.

Контракт подписан сроком на пять лет. За этот период Киев рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. Контракт предусматривает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год, а в следующие четыре года – по 40 миллиардов.

Также известно, что 20 декабря сторонами был подписан протокол по газовому сотрудничеству. По соглашению "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с судебным решением.

