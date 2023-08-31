В ГД не исключили, что исламский банкинг заработает в РФ с середины сентября

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Закон о проведении в России эксперимента по исламскому банкингу вступает в силу 1 сентября, однако кредитные организации начнут предоставлять соответствующие услуги, вероятно, не раньше середины сентября – октября. Такое предположение озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, с начала октября все начнется, но допускаю, что даже с середины сентября. Затянули с принятием закона, но с середины сентября допускаю, что процесс будет запущен", – сказал он в беседе с ТАСС.

Депутат уточнил, что исламский банкинг и раньше не был запрещен в РФ, просто эксперимент позволит эту практику расширить. По его словам, как регионы, так и кредитные организации уже готовы к проведению эксперимента. Многие крупные банки проявляют к нему интерес, в том числе ВТБ и Сбербанк, а, например, татарский "АК Барс" уже занимается исламским финансированием.

"Я могу сказать, что Татарстан очень плотно занимается всем, Башкортостан – тоже, и главы обоих этих регионов активно включились в этот процесс, поэтому, очевидно, в этих регионах с ходу начнут работать, как только документы Центрального банка появятся", – добавил Аксаков.

В начале августа Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление экспериментального правового режима деятельности по исламскому финансированию в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане. Так, банкам, ведущим деятельность в соответствии с нормами ислама, запрещено в том числе проводить сделки с условиями неопределенности и заниматься финансированием определенных секторов экономики.

